Tutto esaurito all'Olimpico ma c'è allarme per gli inglesi

Domani allo Stadio Olimpico assisteremo all'ennesimo tutto esaurito della stagione, che si è verificato con la Salernitana, il Bodo, il Bologna e ci sarà anche con il Venezia. L'attesa della sfida contro il Leicester però è diversa ed assomiglia a quella del ritorno contro il Barcellona, dove i giallorossi si imposero per 3-0. Quattro anni fa però a credere alla rimonta erano in pochi, mentre questa volta gli avversari non hanno i favori del pronostico. Le Foxes sono undicesime in Premier League, si trovano al 69° posto nel ranking Uefa, il loro giocatore più importane, Jamie Vardy, non è al top della condizione ed inoltre ad attenderli ci sarà la bolgia dei tifosi della Roma. L'arbitro della sfida sarà Jovanovic, che ha già diretto i capitolini nel 3-0 contro il Trabzonspor.

Anche il Leicester però non sarà da solo e sarà accompagnato da circa 3500 supporters, i quali stanno destando un po' di preoccupazione alle forze dell'ordine per quanto riguarda possibili incidenti. All'andata non si registrarono scontri e, per evitare ciò anche al ritorno, è stato avviato un piano di sicurezza costituito da circa un migliaio di addetti pronti ad agire. Stamattina inoltre ci sarà una riunione tecnica in Prefettura, in coordinamento con la Uefa e la polizia inglese. La maggior parte dei tifosi inglesi arriverà domani e saranno radunati a Villa Borghese.

All'Olimpico, ad assistere a questa sfida di importanza vitale, ci sarà Dan Friedkin con i figli Ryan e Corbin.

(gasport)