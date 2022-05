Tutti all'Olimpico

Manca sempre meno alla finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma il 25 maggio, ed il Comune di Roma ed il club giallorosso stanno già organizzando un piano. Scartata l'ipotesi maxi-schermi per la città, anche per scaramanzia, l'ipotesi più probabile è quella di cercare quanti più tifosi in una stessa zona urbana: l'obiettivo è aprire al pubblico lo Stadio Olimpico, facendo pagare ai supporter una quota per vedere la partita su maxi-schermi montati all'interno dell'impianto. L'incasso sarebbe parzialmente devoluto in beneficienza. Qualora la Roma vincesse, il piano vedrebbe che la squadra torni subito da Tirina per poi dirigersi proprio allo Stadio Olimpico per festeggiare davanti ai 70mila tifosi.

Quando l'Inter vinse la Champions League nel 2010 San Siro venne aperto solamente alle 02:30 per far si che gli interisti potessero radunarsi ed aspettare la squadra. All'epoca però Mourinho non fu presente perché rimase a Madrid per firmare con il Real. Invece questa volta, comunque vada, lo Special One tornerà a Roma e questa è già una grande vittoria per i tifosi della Roma.

