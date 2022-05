Tutti a disposizione escluso Miki

José Mourinho potrà contare su tutti i calciatori in rosa, escluso Mkhitaryan, per il delicatissimo ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester. L'allenatore, che parlerà in conferenza stampa alle 17 insieme a Cristante, non dovrebbe avere dubbi di formazione: rientreranno Abraham, Karsdorp, Zalewski, Pellegrini, Smalling ed Oliveira. In attacco dovrebbe essere confermato Zaniolo al fianco dell'attaccante inglese. Le Foxes arriveranno nella Capitale nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto la rifinitura e la conferenza stampa in Inghilterra.

Inoltre il Giudice sportivo ha deciso di squalificare per un turno Nuno Santos dopo l'espulsione rimediata contro il Bologna.

Ieri è tornato a Trigoria Nainggolan, che ha incontrato alcuni vecchi compagni di squadra.