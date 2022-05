Tremila tifosi invadono Roma: il Leicester crede nell’impresa

Crede alla finale di Conference League Brendan Rodgers, che arriverà all'Olimpico per strappare il ticket per Tirana. Nell'ultimo turno di Premier le foxes sono scese in campo con 8 pedine nuove rispetto alla sfida europea con i giallorossi, scelta che ha permesso di risparmiare energie in vista della sfida di giovedì: confermati solo Schmeichel, Castagne e Albrighton.

All’Olimpico, Rodgers riproporrà Maddison, Vardy, Fofana, Tielemans e potrebbe schierare dall’inizio Barnes. Ci sono possibilità anche per Ienanacho, che dopo l'ultima sfida con il Tottenham ha dichiarato: "La Roma è una squadra forte, ma noi abbiamo motivazioni enormi per arrivare in finale. Il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale. Vogliamo regalare alla nostra gente il sogno di un trofeo europeo".

Ad aiutare il Leicester a centrare l'impresa, i tifosi inglesi: saranno circa 3200 i sostenitori che seguiranno la squadra all'Olimpico per spingerla verso la finale.

(Il Messaggero)