Trampolino Europa, la Roma accelera: sì a Farias, Senesi e Douglas Luiz

Fare mercato per regalare a Mourinho una rosa più forte in vista del prossimo anno, senza perdere di vista il bilancio: questo l'arduo compito cui sarà chiamato Tiago Pinto che però già si muove. E allora la Roma si è messa in moto con il Feyenoord per Marcos Senesi, per cui i giallorossi sarebbero disposti a rinunciare anche ad uno degli attuali centrali. Smalling è inamovibile e Mancini ha già virtualmente rinnovato. Chi consentirebbe la plusvalenza più consistente è Ibanez, con Kumbulla che resta comunque da valutare.

Per il centrocampo, poi, il sogno è Douglas Luiz: per il brasiliano la Roma sarebbe disposta a spendere anche una trentina di milioni nonostante il contratto in scadenza. New entry, poi, per il reparto avanzato: si tratta di Facundo Farias, ala-trequartista 19enne del Colon, richiesta che al momento si aggira sui 10 milioni di euro.

Sul fronte rinnovi, incontro previsto la prossima settimana per Cristante, corteggiato dal Milan. Sicuramente in partenza, poi, Perez e Veretout, mentre si continuano a fare i nomi di Wan Bissaka per la difesa e Guedes per l'attacco, con voci argentine sulla possibilità Dybala.

(Gasport)