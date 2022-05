Totti solo tifoso, ma il "flirt" con i Friedkin continua

E nella Roma che verrà, chissà che non ci sia davvero presto posto per riabbracciare anche Francesco Totti. Lo storico ex capitano era ovviamente a Tirana (insieme con il figlio Cristian, foto Getty), per gioire direttamente della vittoria giallorossa. I contatti tra Totti e la società sono oramai sempre più frequenti, esattamente come la stima che c’è tra Francesco, i Friedkin e il g.m. portoghese Tiago Pinto. Insomma, il suo ritorno in società dopo il rumoroso addio del 2019 potrebbe essere più di una semplice e eventualità.

(gasport)