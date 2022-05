Totti rilancia: «A Dybala darei la maglia numero 10»

Ieri Francesco Totti non ha lasciato, anzi ha deciso di raddoppiare. In occasione dell'Integration Heroes Match, partita benefica organizzata da Samuel Eto'o a San Siro, Francesco ha detto: "A Dybala posso dare qualche consiglio e, se dipendesse da me, anche la maglia numero 10 della Roma. Magari non lo vuole e preferisce un altro numero, nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà bisogna vedere dinamiche diverse. Se la volesse, gliela darei volentieri. Ma non sono io a decidere". Totti si è anche soffermato sulla finale di Tirana e su Mourinho: "Sarà una partita difficile, contro un’avversaria che ha fatto un percorso importante, eliminando grandi squadre. Speriamo bene perché tutti possono vincere. Voto a Mourinho? Gli darei sempre 10, sia come uomo sia come personaggio. Arrivare in Champions League è importante per tutti ma ci sono state squadre che hanno fatto meglio e la Roma si sta giocando una finale di Conference". Sulla possibilità di tornare in società a breve: "Questa è l’estate che mi rivedrà nella Roma? No, non penso".

(corsera)