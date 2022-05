Totti: convinco Dybala. Ma l’affare non c’è

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Francesco Totti vuole Dybala alla Roma. Un desiderio condiviso da gran parte dei romanisti ma destinato a rimanere tale, visto che a Trigoria l'operazione per portare la Joya in giallorosso viene considerata impossibile e non ci sono trattative in corso. Totti vede nell'argentino l'uomo giusto per portare in alto la squadra di Mourinho, e spera di convincerlo a considerare l'idea di un trasferimento nella Capitale. O almeno ci proverà. L'ex numero 10 e la Joya infatti saranno due dei protagonisti dell'Integration Heroes Match: «Penso che Dybala abbia fatto vedere che la sua volontà di rimanere alla Juventus ma non c’è stato accordo - spiega a Sky Sport - adesso vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lo incontrerò lunedì alla partita organizzata da Eto'o. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci». Frasi pronunciate con il sorriso sul volto - quasi in maniera scherzosa - ma che hanno indotto più di un tifoso a presagire un imminente rientro in società della bandiera giallorossa. È stato lo stesso Totti a fare chiarezza sul tema: «Sempre che il club abbia la mia stessa idea. Non so cosa pensino né Dybala, né la Roma. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe. È il pensiero di tutti i romanisti e io sono il loro capitano». L'idea di vestire nuovamente i panni del dirigente però non gli dispiacerebbe affatto anche se per il momento non sembrerebbero esserci i presupposti: «A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state con me, ma ora c’è una proprietà nuova con altre idee e esigenze. I matrimoni si fanno in due e adesso c'è già gente importante. L'importante è che la squadra vada bene». In questo senso la garanzia maggiore è Mourinho, che mercoledì sera potrebbe riportare un trofeo a Trigoria dopo 14 anni: «È l’allenatore che ha vinto di più al mondo, nessuno meglio di lui sa cosa significa questa finale e saprà gestire bene la situazione. La Conference non sarà la Champions ma va rispettata e vinta». A guidare i giallorossi sul campo sarà Lorenzo Pellegrini, considerato da sempre l'uomo più adatto ad indossare la fascia di capitano: «Ha carisma, positività, romanismo. Tutto ciò che serve. Roma deve essere contenta che dopo me e dopo De Rossi sia arrivato un altro capitano di questa importanza».