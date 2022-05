Toro e Roma due squadre che fanno i loro interessi

Il Torino, per difendere il decimo posto in classifica e attaccare il nono, ospita la Roma, che cerca invece la qualificazione in Europa League attraverso il campionato ma pensa anche alla semifinale di Conference League. Ma Josè Mourinho non può permettersi di puntare tutto sull’appuntamento di Tirana: "Se perdiamo due gare siamo fuori dall’Europa, il rischio esiste e i giocatori lo sanno. Non è una situazione facile da gestire".

In casa Torino tiene banco il caso Belotti: "Abbiamo fatto le cose giuste con il Gallo – dice Juric -. Aspettiamo una sua risposta in un paio di giorni, il discorso andrà poi considerato chiuso, non andremo avanti molto insomma".

(Corsera)