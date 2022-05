Torino-Roma, la moviola. Berisha prima Buongiorno poi: i rigori ci stanno. Gialli e no: ok

La Roma ha ricevuto due calci di rigori a favore nella partita di ieri contro il Torino, terminata sul punteggio di 0-3. Al minuto 40 Rodriguez sbaglia il retropassaggio, Abraham anticipa Berisha,che lo travolge: giusto il penalty, così come non aver dato il cartellino giallo al portiere perché la sua giocata è considerata "genuina", quindi alla ricerca del pallone. Al 33' della presa Irrati fischia il secondo rigore: Buongiorno abbraccia e trattiene Zaniolo, il quale cade in area. Corretto il rigore. L'arbitro ha lasciato sempre correre alcuni contatti ed ha decretato ammonizioni corrette: a Shomurodov per trattenuta su Pjaca, ad Ibanez che ha travolto Praet e ad Ansaldi che è entrato troppo aggressivo su Pellegrini.

(gasport)