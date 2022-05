Torino, domani la Roma: sarà staffetta Belotti-Sanabria

Il Torino fa le prove in vista dell'ultima di campionato con la Roma. Dubbio sulla fascia sinistra, con Ansaldi favorito su Vojvoda, reduce da una forte contusione. Problema smaltito ma Juric potrebbe preferirgli l'argentino almeno in avvio di partita. Possibile lo spostamento di Praet sull'out mancino, con Seck che potrebbe trovare spazio alle spalle di Belotti. Il capitano granata molto probabilmente farà staffetta con Sanabria. Sulla fascia destra Ola Aina, in difesa (out Bremer) ci saranno Izzo e Zima.

(Gasport)