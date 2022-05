Tirana tifa Roma: "Kumbulla deve alzare la Coppa". E in Albania hanno già scelto

A Tirana sembra tutto pronto per la finale di Conference League, e il tifo locale si schiera: tutti dalla parte della Roma. Non solo perchè in giallorosso gioca Kumbulla, albanese. Tante autorità del luogo hanno espresso la propria simpatia ai colori giallorossi. E se l'ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci assicura ai microfoni di Tele Radio Stereo che la città tiferà Roma, il sindaco della Capitale albanese Veliaj ha spiegato che "la Roma si sentirà a casa" ai microfoni di Nsl. Così invece il premier Edi Rama: "Tiferò Roma".

(Gasport)