Tirana pronta, con un obiettivo: evitare contatti tra le tifoserie

Il quartiere intorno all'Arena Kombëtare si presenta come un cantiere a cielo aperto. In costruzione grattacieli di 14 piani che sorgeranno a pochi metri dall'impianto nel quale Roma e Feyenoord si giocheranno la finale di Conference League. Poco distante da lì i responsabili della Uefa stanno allestendo i tendoni per la fan zone giallorossa. Poco distante l’hotel della Roma che affaccia sull’Arena Kombëtare da cui dista meno di 100metri: il pullman è parcheggiato davanti all'ingresso, trasportato via mare e guidato fino all'hotel a cinque stelle che ospiterà i ragazzi di Mourinho. Davanti all'ingresso un'aiuola con fiori gialli e rossi e sulla vetrata del palazzo è stata installata una vetrofania gigante con la scritta “AS Roma”. Lo stadio potrà ospitare al massimo 22mila persone, ma per motivi di sicurezza il numero è sceso a 19mila. Domani arriveranno in massa i tifosi della Roma: per loro l'appuntamento sarà in Kryqezimi 21 Dhjetori dalle ore 13, una piazza che dista dallo stadio circa 2,5 chilometri e dalla quale partirà il corteo. Molto alto il rischio di contatti fra le due tifoserie. Per arrivare in città in taxi il tragitto costa 25 euro, ma il vero problema è internet: chi vuole avere la connessione sempre con sé dovrà sottoscrivere una delle tante offerte con la propria compagnia telefonica per non pagare il traffico dati, oppure acquistare una sim di una compagnia telefonica albanese. Servirà avere il telefono collegato alla rete per entrare allo stadio, perché l'Uefa ha ideato un sistema di anticontraffazione del biglietto. Tirana, che sarà sotto i riflettori del mondo, è pronta al grande esame.

(il messaggero)