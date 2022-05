Teppisti incappucciati a caccia di tifosi giallorossi: tre feriti al Flaminio

Non è stata solo una festa. Per alcuni tifosi romanisti la gioia per la vittoria della loro squadra in Conference League si è trasformata a un certo punto in paura. Una notte di violenza, con almeno tre feriti, accoltellati e picchiati da gruppi di teppisti incappucciati ora ricercati dai carabinieri. A finire in ospedale sono stati tre ragazzi, di 32, 26 e 25 anni, tifosi giallorossi, che in viale del Vignola e in piazzale delle Belle Arti sono stati circondati da un manipolo di violenti che li hanno circondati e feriti. Non si esclude che i tre siano stati presi di mira proprio perché con sciarpe e bandiere della loro squadra. Uno è stato accoltellato alla coscia destra mentre l'amico è stato picchiato. Colpi soprattutto al volto che gli avrebbero causato la frattura delle ossa nasali. E stato ricoverato al Santo Spirito, insieme con l'altro tifoso, con una prognosi di 30 giorni.

(corsera)