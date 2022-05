Telenovela Dybala: l’affare che non c’è. Tutti ne parlano, ma nessuno sa

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Tutti ne parlano, ma sul serio nessuno sa. A parte il diretto interessato, Paulo Dybala. Dopo che la Juve lo ha messo alla porta, quale sarà il futuro del talento argentino? Il suo cartellino costa zero (commissioni a parte), c'è da garantirgli solo (si fa per dire) uno stipendio importante e, possibilmente, anche un palcoscenico prestigioso, meglio ancora se impreziosito dalla Champions.

Di squadre interessate a Dybala ne sono state indicate già parecchie, Inter (con cui ci sarebbe già una base d'accordo), Milan, Atletico Madrid, Newcastle e qualche altro club di Premier. E tra queste anche la nostra Roma. Oltretutto con una quantità di (presunte) garanzie che potrebbero far pensare a una trattativa in corso. Possibile? A chi scrive, che la Roma sia interessata all'argentino non può che fare piacere considerando Dybala (quando sta bene) uno dei talenti più evidenti del calcio mondiale. Ma questo, ovviamente, conta poco. Quello che conta è quello che si dice, ufficiosamente, a Trigoria a proposito di un'eventuale trattativa. "Bugia grossolana": ecco quello che c'è stato detto a proposito di un futuro in giallorosso dell'argentino. [...]

Magari tra due mesi, se Dybala non avesse ancora trovato un club che gli garantisse lo stipendio che chiede e la Champions, l'opzione Roma potrebbe materializzarsi. Totti oggi a Milano ci ha detto che parlerà a Dybala per convincerlo a dire sì alla Roma. Pagheremmo una cifra per conoscere una futura risposta, anche se ora quella risposta la conosciamo. No, grazie, semmai riparliamone più in là.