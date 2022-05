Te la meriti tutta, Roma!

E' bastata una pennellata del bello di notte, Zaniolo, per ricololare due città intere. Vince la Roma, col cuore, con il carattere. Con merito. Vince Zaniolo, che segna e sogna (il rinnovo), vince Rui Patricio, che regala almeno due perle, la vince Mourinho che ha come unica idea di gioco il successo. E vincono i Friedkin, che ci hanno messo soldi, idee e quel tocco magico, forzando una scelta di affidarsi allo Special One.

La Roma ha vinto lontano dall'Olimpico, che spesso è stato palco di lacrime e pianti, per quanto riguarda le finali. Ma quell'Olimpico l'aspetta per festeggiare, e presto. C'è un popolo che vince e che ha seguito in massa una stagione vissuta tra alti e bassi, ma questo percorso in Coference è da esaltare, si capiva subito che poteva dare gioie: 15 partite, tutte d'un fiato. Dimenticata, ora si, pure la nottataccia di Bodo. E ora da qui vuole costruire. Costruire vincendo, questo era il progetto. Quello vero, stavolta,

Le vittorie non arrivano sempre per caso. C'è stata una partita, fatta di colpi, strategie, emozioni, e brividi. Un avversario, che ci ha provato. Mou ha avuto coraggio a buttare nella mischia Mkhitaryan, ne aveva troppo bisogno, anche se non poteva essere al cento per cento. Lui ci sta, accetta la sfida ma la sua prestazione dura appena un quarto d'ora. Ricade (a livello muscolare), ma si rialzerà, non qui. Entra Oliveira e la Roma, che stava rincorrendo troppo il Feyenoord fino a quel momento, comincia pian piano a rialzare lei la testa e trova il gol con un'azione banale ma efficace: verticalizzazione perfetta in area di Mancini, tocchetto di Zaniolo a scavalcare il portiere Bijlow. E torna la magia di Mou, lui che se l'era autosospesa alla vigilia, chiamando a raccolta la squadra e non la sua bacheca, non le sue doti da uomo da finali. Ma alla fine è proprio lui che ricomincia a portare qualcosa a Trigoria che, si sa, era un po' vuota di trofei.

(Il Messaggero)