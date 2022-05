Tanti tiri, poche reti. Mou cerca soluzioni e il miglior Abraham

La Roma negli ultimi tempi sta tirando tanto, ma sta segnando poco e la partita contro il Venezia è paradigmatica: 46 conclusioni, solo un gol. Il problema non è solo dell'ultimo match: solo l'Inter ha tirato più della squadra di Mourinho in campionato, 633 tiri a 587, ma la percentuale realizzativa giallorossa è del 9,54%, meglio solo di Genoa, Salernitana e Cagliari. Non a caso sono già otto le squadre che hanno segnato più gol della Roma: il problema è nella precisione mostrata dai giocatori giallorossi. Un campanello d'allarme per il finale di stagione, soprattutto in vista della finale del 25 maggio a Tirana. Mourinho può vantare un attaccante come Abraham, capace di segnare 25 gol stagionali, 15 in campionato, dove l'inglese non va a segno da 7 partite. L'inglese è stanco, ha giocato 49 partite, più di 3989 minuti, e i suoi compagni di reparto hanno segnato troppo poco: El Shaarawy e Shomurodov 3 gol, Zaniolo 2, Carles Perez 1. Ultimamente sta mancando anche l'apporto offensivo di Mkhitaryan. C'è poi anche la variabile legata alla sfortuna: la Roma ha colpito 19 legni in Serie A, Pellegrini da solo ne ha presi 6 e nei 5 maggiori campionati europei solo Mbeumo del Brentford ne ha presi di più, 7.

(gasport)