Stadio Roma: Virginia Raggi indagata per falsa testimonianza

Virginia Raggi indagata a Roma per falsa testimonianza. L'ex sindaca fu denunciata per la sua deposizione (del7maggio 2021) come teste al processo sullo stadio dell'As Roma. In aula, Raggi ha ricostruito il periodo in cui, tra il 2016 e il 2017, si passò dal progetto di Ignazio Marino a quello della sua giunta: "Circolò nel Movimento il parere (...) del giudice Imposimato (...) per cui noi potevamo revocare la delibera di Marino ma non abbiamo seguito perché (...) non è immaginabile tornare indietro rispetto a una decisione (...) che ha determinato degli effetti". La procura di Roma sta verificando se Raggi ha ricordato male o scientemente mentito. Parte offesa è l'ex consigliera Cristina Grancio assistita dal legale Edoardo Mobrici.

(Il Fatto Quotidiano)