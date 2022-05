Stadio, la volta buona

Anche la politica spinge per realizzare il nuovo stadio della Roma. «Lo stadio della Roma e gli stadi in generale credo siano un diritto delle società assolutamente legittimo, e mi sembra che questa volta il sindaco di Roma Gualtieri e la Roma abbiano messo la vicenda della realizzazione dello stadio sui giusti binari». Così si è espresso ieri il presidente Zingaretti, in un'intervista alla web tv de Il Messaggero. Per Zingaretti, ad essere fondamentale sarà il confronto: «Anche il confronto riservato, perchè si tratta di fare valutazioni rispetto alla questione urbanistica e alla quantità degli investimenti, per poi annunciare un'ipotesi quando sarà credibile e, forse, questa fosse "la volta buona"».

(Il Romanista)