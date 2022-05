Stadio fantastico tra code e problemi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Una semifinale di Conference League trasformata in un evento che ha coinvolto l'intera città, paralizzando per ore parte del centro e del quadrante nord-est della Capitale. Ieri la partita tra Roma e Leicester ha provocato ripercussioni sulla viabilità intorno all'Olimpico, con pesanti conseguenze per i presenti allo stadio e i residenti dei quartieri Prati e Flaminio. Il lavoro per gli oltre mille agenti schierato dalle forze dell'ordine è iniziato mercoledì sera, quando i primi 500 tifosi arrivati dall'Inghilterra hanno trascorso la notte tra alcool e schiamazzi in alcuni pub in zona Colosseo: a bilancio nessun incidente ma soltanto il parabrezza di un'auto mandato in frantumi. Ieri mattina invece più di 3000 tifosi britannici sono sbarcati tra Ciampino e Fiumicino, accolti dalla Polizia e scortate al meeting point adibito nel cuore di Villa Borghese.

In zona stadio invece dalle 17 sono scattate chiusure stradali e limitazioni alla circolazione che hanno mandato in tilt la viabilità: alle 18 sul lungotevere le code in direzione Olimpico iniziavano all'Ara Pacis, con la tangenziale completamente bloccata dall'altezza di Villa Ada e migliaia di automobilisti esasperati al volante. Tutto causato da un Incidente sulla Tangenziale direzione San Giovanni, prima dell'uscita all’altezza della Tiburtina, che è stata chiusa e le auto sono state fatte defluire sul Lungotevere di Acquacetosa. Nessun ferito, per fortuna ma tanto caos.

Per gli oltre 60mila romanisti che hanno assistito al match invece i problemi sono sorti dopo essere arrivati all'Olimpico: nel pre partita lungo Ponte Duca d'Aosta sono stati esplosi decine di petardi e fumogeni ma i disagi più importanti si sono verificati al momento dell'ingresso. Per oltre mezz'ora infatti i tornelli della Sud sono rimasti bloccati, provocando code chilometriche con migliaia di tifosi inferociti entrati allo stadio a partita già iniziata.

Dopo la gara di ieri il numero complessivo di spettato riportati allo stadio dalla Roma è salito a oltre 1milione. Numerosi anche i Vip che hanno iniziato a seguire assiduamente la squadra giallorossa: tra questi anche Totti, Perrotta, Ranieri e Kim Rossi Stuart che hanno seguito il match con il Leicester in tribuna Monte Mario. Oggi intanto la Roma comunicherà le modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Tirana. Il club avrà a disposizione circa 10mila tagliandi e ha scelto di assegnarli con un sorteggio:i primi 166 sono stati regalati agli abbonati presenti a Bodo lo scorso 21 ottobre, gli altri abbonati avranno tempo per registrarsi oggi dalle 9 alle 13 a una lotteria online.