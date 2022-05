Spinazzola spera nel grande giorno

Prima di rituffarsi nella Conference League, la Roma è chiamata a difendere il quinto posto: oggi all'Olimpico arriva il Bologna, e può essere l'occasione per rivedere in campo Leonardo Spinazzola, che dopo mesi di calvario per l'infortunio può tornare finalmente a giocare per i giallorossi. Il laterale non è ancora al top, ma si allena con il gruppo da ormai un mese e ha ritrovato la confidenza con la palla e con i contrasti. Mourinho non vede l'ora di poterne approfittare.

Il protocollo prevede ovviamente un reinserimento graduale, e durante il recupero Spinazzola ha avuto modo di fare anche un lavoro di prevenzione importante. Per non parlare dell'attenzione che il dottor Lempainen, che l'ha operato, ha dedicato anche agli acciacchi pregressi dell'ex Juventus.

(Corsport)