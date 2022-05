Spina scalpita, domani è il giorno atteso da mesi

Un solo giorno alla tanto attesa finale di Conference League contro il Feyenoord. Domani la Roma si giocherà la gara con la consapevolezza di avere un'arma in più: Leonardo Spinazzola è carico e arruolabile per la gara con gli olandesi. Sapeva che sarebbe sceso in campo qualche settimana prima di Tirana e così è stato. La sua versione vista contro il Torino potrebbe essere prezioso a gara in corso. La sua ultima partita dello scorso anno prima dell'infortunio arrivò il 29 aprile, titolare contro il Manchester United, con uno stop muscolare che lo lasciò fermo fino alla fine della stagione, fino all'Europeo. 391 giorni dopo giocherà un altro match europeo con la maglia della Roma. La convocazione con la Nazionale per la finalissima dell'1 giugno contro l'Argentina e per i successivi impegni di Nations League rappresentano la chiusura di un cerchio. Per quanto riguarda la finale, contro una squadra veloce e offensiva come il Feyenoord sarà più facile vedere Spinazzola partire dalla panchina e salvo sorprese a sinistra ci sarà Zalewski. Il terzino azzurro lo sta aiutando ad avere un feeling sempre migliore con un ruolo che lui conosce molto bene e gli sta dando tanti consigli su come mantenere la calma e la concentrazione. Sarà una guida dalla panchina per il giovane compagno, in attesa di scendere in campo, per lasciarsi definitivamente alle spalle il suo infortunio.

(corsport)