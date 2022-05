Spina, l'uomo in più per Tirana

Leonardo Spinazzola è l'uomo in più per la finale di Tirana. Il ritorno dell'esterno offre a Mourinho una vasta gamma di soluzioni in vista del match contro il Feyenoord. Non partirà titolare, ma può essere il cambio di Zalewski. Con la Roma non giocava una gara da titolare dal 29 aprile. La breve apparizione con la Fiorentina è stata la fine di un incubo e per Leonardo è stata una serata da ricordare. Con i 45' contro il Venezia si è messo alle spalle quasi un anno di tormenti e inquietudini. Spinazzola vuole chiudere la stagione con un trofeo e prepararsi per tornare da protagonista nella prossima. Sabato sera ha provato diversi spunti, ha bisogno di mettere forza nello scatto ma è sulla strada giusta. Potrebbe partire di nuovo dal 1' contro il Torino. Mourinho stravede per Spinazzola, vuole aiutarlo a ritrovare fiducia. Da luglio l'esterno lavorerà per tornare titolare: con la scoperta di Zalewski per la prima volta Leonardo ha un competitor per il ruolo sulla fascia sinistra. Molto dipenderà dal modulo, ma i due possono coesistere sia nel 3-4-2-1, sia nel 4-2-3-1. Un problema di abbondanza che Mourinho affronterà volentieri il prossimo, ma ora quello che conta per Spinazzola è alzare la coppa.

(corsport)