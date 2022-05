Spina è pronto al rientro, ma il posto è occupato

371 giorni dopo la sua ultima presenza in campionato Leonardo Spinazzola tornerà a calpestare l'erba del campo in una gara vera e propria. All'Olimpico arriva il Bologna e lo stadio sarà gremito di tifosi giallorossi. Spinazzola non inizierà dal 1', certo, ma potrà iniziare quel processo di riambientamento alle sfide che contano giocando per qualche minuto. L'ex Juventus torna in un periodo in cui la sua fascia se l'è presa Nicola Zalewski. Il ritorno di Spinazzola apre dunque diversi scenari: dall'alternaza dei due sulla sinistra al possibile spostamento del polacco sull'altra fascia.

(Repubblica)