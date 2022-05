Soncin non molla: "Il Venezia c'è. Noi aggrappati all'Empoli..."

Il Venezia spera ancora nella salvezza, ma non dipenderà solo da lei. Il suo destino infatti è nelle mani dell'Empoli poiché, se la Salernitana non perde, gli uomini di Soncin saranno già retrocessi prima ancora di affrontare la Roma. "Siamo esseri umani - ha detto Soncin - le situazioni esterne possono condizionare le emozioni, ma ci si aspetta una partita di altissimo livello in uno stadio pieno. Si può anche verificare un vantaggio in caso di una sconfitta della Salernitana. La vittoria sul Bologna ci dà una spinta in più". Per il match contro i giallorossi sarà disponibile Ampadu, che ha scontato la squalifica, così come Ebuehi.

(gasport)