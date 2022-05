Slot spavaldo: «Fanno solo lanci lunghi»

Il Feyenoord è arrivato in finale di Conference League con un percorso quasi immacolato. In diciotto gare complessive (sono entrati nel torneo dal secondo turno di qualificazione), hanno ottenuto dodici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, I'1-2 rimediato in casa degli svedesi dell'Elfsborg il 26 agosto 2021. 120 gol segnati in totale, di cui 76 in campionato. Il centrocampista Guus Til è il bomber con 15 reti e 43 in Europa, più uno in Coppa d'Olanda. Il capocannoniere assoluto, a quota 23, è il colombiano Luis Sinisterra, 22 anni e un modello dichiarato: «Juan Cuadrado, è lui il mio punto di riferimento». Bastano questi elementi per dare le misure della squadra olandese: vocazione offensiva, solidità internazionale.

Se si considerano anche i dati della difesa, ecco l'altra faccia della luna: 56 gol incassati, tra campionato (34), Europa (20) e coppa nazionale (2). Morale: squadra da rispettare, ma con qualche lacuna, soprattutto nella fase di copertura. Dietro a questi dati, c'è la mano di Arne Slot, 43 anni, l'allenatore olandese alla guida del Feyenoord dall'estate scorsa. L'approccio alla finale di Tirana da parte di Slot appare spavaldo: «Abbiamo visto molte partite della Roma. C'è quasi sempre lo stesso stile di gioco. Mi sorprenderebbe qualcosa di nuovo. Mi aspetto palloni lunghi oltre la linea della nostra difesa. Sappiamo che cosa aspettarci, anche se nel calcio non si sa mai e la Roma ha un allenatore molto esperto. Abbiamo rispetto del nostro avversario, ma abbiamo entusiasmo e un'enorme voglia di vincere questa coppa».

(Il Messaggero)