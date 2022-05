Slot: "Mou non perde le finali quasi mai"

Il Feyenoord si prepara in vista della sfida contro la Roma, valida per la finale di Conference League. Contro il Twente i ragazzi di Slot saluteranno i proprio tifosi ed avranno spazio molte riserve. Il club olandese ha blindato il terzo posto, guadagnandosi i preliminari di Europa League e qualora vincesse a Tirana accederebbe direttamente alla fase a gironi. Il Feyenoord partirà in ritiro in Portogallo il 18 maggio per ricaricare le pile in vista della Roma. Oggi allo Stadio Olimpico ci sarà Dennis van der Ree, analista del club, il quale raccoglierà tutte le informazioni utili sull'avversario. Inoltre è stato contattato il Vitesse per avere ulteriori statistiche. Intanto ieri il tecnico ha parlato della partita in programma il 25 maggio: "Mourinho non perde quasi mai le finali, questo fa capire lo spessore dell'allenatore. Ma sicuramente sarà stato anche contento di averle giocate nove volte su dieci con la squadra migliore. Lo sto un po' sminuendo perché ha anche vinto una finale con il Porto, ma spesso aveva a disposizione ottimi giocatori".

(corsport)