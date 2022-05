Serie A, sulla liquidità si tratti

Il biennio caratterizzato dalla pandemia è costato ai club di Serie A tra il 30 ed il 40% dei ricavi ed è questo il motivo per cui l'indice di liquidità a 0.5 non è più sostenibile ma va ridotto a 0.4. Maurizio Dallocchio, presidente del collegio revisori della Serie A, ha spiegato a MF DowJones che "c'è margine di negoziazione con la FIGC".

Con l'introduzione dell'indice di liquidità a cosa punta la FIGC?

"[...] Si vuole evitare che squadre che non hanno la forza economica e patrimoniale di guardare a tutto il campionato, o come si spera a più campionati, possano prenderne parte".

Esiste solo questo metodo?

"No. Per verificare la solidità reddituale e patrimoniale delle aziende esistono numerosi metodi. Il più noto è lo Z- Score. [...] In passato non si è scelto di usare questo metodo, ma l'indice di liquidità".

In cosa consiste?

"Questo è un indicatore usato dalle aziende per valutare la solvibilità a breve termine. Mette in relazione le attività con le passività. Il buon senso suggerisce che questo rapporto sia superiore a 1 per avere un attivo superiore ai debiti".

Ma la FIGC ha applicato un numero inferiore...

"Ha scelto questo parametro con un numero tendenzialmente più basso che è 0.5 con una tendenziale convergenza verso l'1".

Cosa è accaduto?

"I club hanno perso tra il 30 ed il 40% dei ricavi. Se il parametro per Covid era 0.6 non può esserlo anche ora. Se si guarda l'Ebitda delle squadre italiane, dal 2019 al 2020 il flusso di cassa è diminuito dal 31%. Rispetto al 2018 è sceso quasi al 40%".

La FIGC ha già ridotto allo 0.5. Ci sono margini di trattativa ulteriori?

"Penso che alla fine la FIGC accetterà. C'è un margine di negoziazione perché la federazione non ha interesse a bloccare l'iscrizione delle squadre a campionato: cerca semplicemente un modello più sostenibile per il calcio".

Quando potrà concludersi la trattativa?

"A brevissimo, entro giugno. Questi parametri devono entrare in vigore prima dell'iscrizione al prossimo campionato. La trattativa va perfezionata entro i prossimi 10 giorni, non oltre".

A oggi quante squadre rischiano di non iscriversi al campionato?

"Non so dire il numero preciso perché non conosco i conti, ma qualcuna è deficitaria per certo".

(Milano Finanza)