Senza una vittoria Europa a rischio: il club non vuole altri passi falsi

Con l'ottimismo che aleggia intorno alla finale di Conference League, per la Roma il match contro il Torino sembra essere solo un ostacolo fastidioso. Anche se della qualificazione tramite una vittoria a Tirana non può esserci certezza fino al 25 maggio, ed anche una vittoria contro i granata garantirebbe l'accesso alla prossima edizione di Europa League. Proprio per questo i giallorossi non potranno permettersi di sottovalutare il Torino e Mourinho valuta un turn over limitato: alcuni dei big come Karsdorp, Smalling o Zaniolo potrebbero essere risparmiati, mentre altri come Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Cristante, Pellegrini e Abraham, che vedremo mercoledì in finale, dovranno sottoporsi al doppio impegno.

(Gasport)