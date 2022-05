Senesi piace a Roma e ct

Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano, è stato inserito nella lista dei pre-convocati azzurri per la finalissima tra Italia ed Argentina, nella quale si sfideranno i campioni dell'Europeo e della Copa America. Come riferito da Tyc Sport, il centrale difensivo è conteso proprio tra le due nazionali. Il venticinquenne di piede sinistro affronterà la Roma con il Feyenoord nella finale di Conference League e potrebbe tornare utile per il ct Mancini. Ora bisognerà attendere la decisione del calciatore.

(corsport)