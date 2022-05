Senesi nel mirino. Il pressing di Mou per avere il muro del Feyenoord

Dalla sfida del 25 maggio contro il Feyenoord la Roma potrebbe tornare a casa non solo con un trofeo, ma anche con un centrale in più. I club ne parleranno dopo la finale di Tirana, ma non è un mistero l'interesse di Mourinho per Marcos Senesi, difensore centrale argentino degli olandesi, 25 anni. Un intermediario ci sta lavorando per la Roma da un po': c'è stato un primo approccio, ma il club olandese ha chiesto più di 15 milioni, una cifra alta per un giocatore in scadenza nel 2023, che ha fatto sapere di non voler rinnovare. Il Feyenoord è nella situazione di doverlo vendere in estate per evitare di perderlo a zero. A Trigoria hanno deciso che affonderanno il colpo dopo la finale di Tirana. Senesi in Serie A piace anche a Napoli e Fiorentina, ma ha dato la precedenza ai giallorossi, pronti a mettere sul piatto 8-10 milioni di euro, magari aggiungendo dei bonus. L'argentino piace a Mourinho perché è forte, affidabile, abile nel gioco aereo, in marcatura e sugli anticipi. Soprannominato "El Gladiator", è un centrale completo e oltretutto di piede sinistro, cosa che manca nella difesa giallorossa. È anche abile in costruzione e in fase di impostazione, aspetto che piace molto a Mourinho. Dopo la finale i giallorossi capiranno se potranno chiudere l'operazione.

(gasport)