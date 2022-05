Senesi, Douglas Luiz e i gol di Guedes: Mou e la Roma ora puntano in alto

«Roma è dove si fanno i campioni!». Con questo messaggio ieri l’account ufficiale del The Friedkin Group ha festeggiato la vittoria della Conference League. Quasi un preludio a ciò che sarà, visto che i proprietari della Roma non vogliono certo fermarsi a Tirana. Perché se il passo quest’anno è stato tornare in Europa League, il prossimo deve essere la Champions. Lo vuole la società e soprattutto Mourinho, che dopo il trionfo di Tirana è ancora di più il totem di Trigoria. Ecco perché la Roma sta già lavorando da un po’ su alcuni giocatori, per rinforzare una rosa che se è vero che ha vinto, è anche vero che ha mostrato dei limiti. E al netto del ritorno di Spinazzola (il primo vero acquisto per il prossimo anno), dal mercato estivo arriverà almeno una pedina nuova per reparto. A cominciare dalla difesa, dove gli occhi sono sempre fissi su Marcos Senesi, il centrale argentino del Feyenoord che anche a Tirana ha dimostrato le sue qualità: bravo in impostazione, di piede mancino, profilo di cui Mou va a caccia. Poi in mezzo Douglas Luiz, in pole tra i possibili centrocampisti, con il contratto in scadenza tra un anno (all’Aston Villa è arrivato Kamara dal Marsiglia). Il brasiliano costa, circa 30 milioni di euro, ma ha 24 anni e prospettive future. Nel borsino giallorosso è avanti a Xhaka (Arsenal) o Xeka del Lille, che ha il vantaggio di svincolarsi a luglio. Ma in mezzo piacciono anche Matic e Maxime Lopez, che però ha struttura fisica non eccelsa. Davanti, invece, molto dipenderà dalle situazioni di Zaniolo e Mkhitaryan (di cui si parla a parte). Di certo c’è che resta forte l’interesse per il portoghese Guedes del Valencia, uno che sa saltare l’uomo con una discreta facilità e ha la capacità di creare spesso e volentieri la superiorità numerica. Anche qui la valutazione è alta, 30-35 milioni, ma c’è anche un contratto in scadenza tra 12 mesi su cui fare leva per abbassare il prezzo.

(gasport)