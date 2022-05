Sarà ballottaggio Micki-Zaniolo, Smalling torna titolare

Il countdown sta per scadere, mancano ormai tre giorni alla finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord. Il primo a voler esserci sicuramente è Mkhitaryan. L’armeno sta lavorando per recuperare dalla lesione al flessore destro e non vuole mancare all’appuntamento con la sua seconda finale europea. Viaggerà sicuramente per Tirana ed è pronto a stringerei denti per giocare dal primo minuto (anche se non ne avrà 90 nelle gambe) o per subentrare a gara in corso nel momento del bisogno.

La squadra oggi tornerà a Trigoria dopo il giorno di riposo e comincerà a studiare il Feyenoord. Le buone notizie per Mourinho riguardano Zaniolo, Karsdorp e Smalling: la preoccupazione di mercoledì scorso per il loro possibile forfait in finale si è tramutata in ottimismo nelle ore successive, tanto da poter utilizzare i primi due anche col Torino. Smalling è rimasto in panchina per precauzione ma anche lui potrà giocare titolare a Tirana. Restano davvero pochi dubbi sulla formazione titolare: Rui Patricio guiderà la difesa composta da Mancini, Smalling e Ibañez. A centrocampo Cristante farà coppia con Sergio Oliveira, con Karsdorp che tornerà a destra. Uno dei ballottaggi riguarda la fascia sinistra tra Zalewski e Spinazzola, con il polacco favorito, l'altro invece è tra Zaniolo e Mikhitaryan: uno dei due affiancherà Pellegrini alle spalle di Abraham.

(Corsport)