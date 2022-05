Sale l'ansia per l'Europa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il destino europeo della Roma è ancora nelle mani dei giallorossi. Perché le sconfitte di Atalanta e Fiorentina hanno regalato a José Mourinho la possibilità, quasi inaspettata, di arrivare alla finale del 25 maggio con un pass per l'Europa League già in tasca. Per qualificarsi alla prossima edizione del secondo torneo continentale «basterà» battere il Torino nell'anticipo dell'ultima giornata di campionato: obiettivo alla portata ma non scontato, specialmente se si prendono in esame i numeri della Roma nell'ultimo mese. La squadra non vince in Serie A dal 10 aprile con la Salernitana - dopo sono arrivati 3 punti in 5 gare - un calo quasi inevitabile e dovuto all'impegno in Conference League, con la doppia semifinale che ha assorbito gran parte delle energie mentali dei giocatori. Venerdì il rischio maggiore sarà proprio quello di scendere in campo con la testa già a Tirana, sottovalutando il match contro Belotti e compagni: per il capitano granata quella con la Roma potrebbe essere l'ultima partita da giocatore del Torino, un motivo in più per dare tutto e provare a salutare nel migliore dei modi città e tifosi dopo 7 stagioni. Anche Juric è determinato a chiudere il campionato in bellezza davanti al suo pubblico. Allo stadio sono attesi almeno 1000 romanisti - da oggi è possibile acquistare un biglietto per il settore ospiti - che sosterranno ancora una volta la squadra dopo un'annata da record. La stagione che sta per concludersi è stata la migliore dal 2005-06 per presenze all'Olimpico, con una media di 41.922 spettatori a partita. A livello di incassi il club ha registrato un incremento del +14,8% rispetto al campionato 2018/19 nonostante una politica di prezzi popolari volta a riempire costantemente lo stadio durante le partite casalinghe. Una missione portata a termine nelle ultime quattro gare disputate in casa - Venezia, Bologna, Leicester e Salernitana - con oltre 63mila romanisti che hanno affollato gli spalti dando vita ad uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Le immagini di Roma-Leicester infatti, con l'Olimpico colorato da migliaia di bandiere e dall'imponente scenografia della Curva Sud, sono state riprese dai principali media e quotidiani internazionali. Anche per la finale di Tirana i tifosi stanno studiando un modo per rendere ancor più speciale la cornice dell'Air Albania Stadium. Riuscire ad emulare lo spettacolo dell'Olimpico però sarà quasi impossibile, a causa del numero ridotto di biglietti messi a disposizione della Roma. Saranno meno di 4000 i tifosi presenti nella curva riservata ai giallorossi mentre altri romanisti - i pochi riusciti ad accaparrarsi un biglietto tramite il sito della Uefa - saranno sparsi negli altri settori. Nel frattempo il governo albanese ha deciso di installare diversi maxischermi nelle principali piazze della città, per consentire ai sostenitori di Roma e Feyenoord che si recheranno in Albania senza biglietto di assistere al match senza accalcarsi all'esterno dello stadio. Toccherà alla polizia l'arduo compito di evitare contatti tra le due tifoserie.