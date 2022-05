Rui Patricio: mani sicure per la Roma

Trofeo vinto e ciliegina sulla torta per Rui Patricio, che è riuscito a portarsi a casa anche il pallone della finale di Conference League. Il portiere portoghese ha disputato una solida stagione al suo primo anno con la Roma e in giallorosso rimarrà, da contratto, almeno fino al 2024. L'anno prossimo sarà poi chiamato a fare da chioccia al giovane Mile Svilar, e Josè Mourinho si fida ciecamente di lui. 106 le parate di Rui Patricio nell'ultimo campionato. Meglio di lui solo Skorupski, Vicario, Provedel, Sirigu e Consigli: portieri che lottano in squadre dalle ambizioni ben diverse dalla Roma.

(Corsport)