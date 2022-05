Rui Patricio e quegli insulti poco british

La cattiva abitudine dei tifosi di insultare i portieri avversari al momento del rinvio non è caratteristica tutta italiana. Giovedì scorso contro il Leicester Rui Patricio è stato beccato ogni qual volta abbia rimesso il pallone in gioco, dettaglio che comunque non ha influito sul risultato del King Power Stadium. Ma il portiere portoghese ha accusato il clima e ha persino sfogato il suo nervosismo con una vistosa esultanza dopo che la Roma aveva sventato, in un caso, un'azione pericolosa del Leicester. Giovedì prossimo, se pure i 4000 tifosi che arriveranno dall'Inghilterra avessero voglia di continuare ad insultare il portiere giallorosso, ci sarà un Olimpico pronto a zittirli.

(Corsport)