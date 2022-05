Rui Patricio: «Anno straordinario». Smalling: «Siamo pronti»

Parlano i senatori della Roma."Il Feyenoord è una squadra ben organizzata e ha ottimi giocatori - dice Rui Patricio - . Sarà una grande finale, ma abbiamo Mourinho. La mia opinione sul fatto che sia il migliore va oltre. È stato un anno straordinario in cui abbiamo imparato molto. È la mia prima finale europea con un club. È sempre stato uno dei miei obiettivi principali. Ma il prossimo anno dovremo lottare per altri trofei"

Gli fa eco Smalling: "Da quando sono qui tutti ti chiedono di vincere qualcosa dopo tanto tempo. Posso solo immaginare cosa significherebbe tornare a Roma con un trofeo". Le delusioni di un anno fa paiono cancellate. "In questa stagione siamo stati più continui, anche se dobbiamo ancora lavorare per poter lottare per le prime posizioni in campionato. la finale? Mourinho ne ha vissute tante, per questo trasmette tranquillità. Lo fa per non farci agitare e toglierci la pressione di dosso. Vuole che siamo tranquilli per sfruttare l’occasione".

(Gasport)