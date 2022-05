ROMA-VENEZIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pronto Kumbulla dal 1’. Ballottaggio Cristante-Veretout a centrocampo

LR24.IT - La Roma si prepara a disputare l’ultima partita della stagione di fronte al suo calorosissimo pubblico. Questa sera alle ore 20:45 lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra i giallorossi ed il Venezia di Soncin (ultimo in classifica), valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Gli uomini di Mourinho cercano una vittoria che manca da ben 4 turni e per farlo lo Special One si affida a quasi tutti i titolari. Solo due calciatori sono indisponibili per questo match, ovvero Mancini (squalificato) e Mkhitaryan (out per infortunio). In porta ovviamente ci sarà Rui Patricio, che sarà protetto dal terzetto difensivo composto da Kumbulla, Smalling ed Ibañez. A centrocampo Oliveira sarà affiancato da uno tra Cristante e Veretout, con il secondo in leggero vantaggio. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp sono i candidati principali, mentre in avanti è pronto il trio delle meraviglie: Pellegrini-Zaniolo-Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, Vina; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Felix; Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.