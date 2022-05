Roma su Hincapie, avanti per Maxime

L’ultimo giallo di mercato si è consumato dopo Torino-Roma: una frase, peraltro scherzosa, che Mourinho ha rivolto a Bremer in portoghese. Dal video non si capisce bene la traduzione, che secondo alcune fonti brasiliane sarebbe un invito «a venire da noi», versione smentita dal club. Del resto Bremer non sembra un obiettivo di mercato credibile in questo momento storico. Resta però la sensazione che Mourinho stia già lavorando con grande attenzione alla squadra del futuro.

Al di là della suggestione Dybala, sembra più vicino invece il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, corteggiato dall'Inter. Tiago Pinto è convinto di avere un accordo biennale, che conta di annunciare subito dopo la partita contro il Feyenoord. Tutto sarà più sereno quando la Roma avrà depositato il contratto. Nel frattempo il gm giallorosso continua a seguire Maxime Lopez, regista del Sassuolo. I contatti tra le società sono stati assidui nelle scorse settimane, senza arrivare a un'intesa economica. Ma c'è tempo per riparlame. Quanto ai difensori, la Roma è da tempo interessata a uno degli avversari del Feyenoord, il centrale mancino Senesi. Ma dal Sudamerica riferiscono di un'imminente offerta per il giovane Hincapie, nazionale ecuadoriano classe 2002, già titolare in Bundesliga nel Bayer Leverkusen.

(Corsport)