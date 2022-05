Roma si sposta a Tirana

La finale di Conference accoglie i tifosi della Roma già all'aeroporto: per i tifosi in arrivo dall'Italia e dall'Olanda le autorità locali hanno preparato un ingresso formato da una porta da calcio. Attese 50mila persone, più del doppio rispetto a quanto potrà contenerne lo stadio. I primi romanisti sono arrivati già ieri e molti arriveranno nelle prossime ore. La Uefa ieri ha dato indicazioni per l'ingresso allo stadio, la Roma invierà ai tifosi una mail con tutte le istruzioni. In ogni caso, l'importante è arrivare a Tirana e per farlo i romanisti hanno scelto tutti i modi possibili: la maggior parte arriverà in aereo, da Roma partiranno una quindicina di charter, molti hanno prenotato voli di linea da Firenze, Verona e Milano, altri arriveranno in macchina via Montenegro o Grecia, altri via nave da Durazzo. Per l'alloggio molti tifosi hanno scelto case e non strutture alberghiere. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, i rapporti tra le due tifoserie non sono buoni, a maggior ragione dopo i fatti del 2015, quando i tifosi olandesi decisero di devastare il centro della città. L'allerta alta c'è per domani, ma da ieri le misure di sicurezza sono imponenti. Le autorità consigliano di arrivare allo stadio in anticipo, l'apertura dei cancelli è prevista alle 18:00: i romanisti potranno entrare dall'ingresso numero 1.

(gasport)