Roma senza forze: frenata con la Fiorentina. Mou attacca ancora gli arbitri

LEGGO (F. BALZANI) - Un inizio choc poi tanta fatica e il solito torto arbitrale che manda su tutte le furie Mourinho. La Roma bella d'Europa si sgonfia totalmente al Franchi e perde il quinto posto a due giornate dalla fine. Ancora salvo il biglietto per l'Europa League che potrebbe essere garantito dalla vittoria della Conference oltre che da un calendario in discesa nel finale con Venezia e Torino e dalla classifica avulsa che vede i giallorossi in vantaggio con Fiorentina e Atalanta. Proprio le fatiche col Leicester hanno pesato tantissimo contro una Fiorentina dall'approccio decisamente strong aiutata anche dalla decisione di Guida di regalare dopo 5 minuti un rigore a Italiano per presunto intervento di Karsdorp su Gonzalez.

L'argentino ha bucato Patricio che all'11' è capitolato di nuovo su Bonaventura che infila un colpo da biliardo dopo l'errore di Ibanez. Nella ripresa Mou prova a cercare la scossa con Zaniolo ed El Shaarawy ma l'effetto è minimo e si può riassumere in due tentativi poco convinti di Abraham. L'unico sorriso arriva al minuto 89' da Spinazzola che torna a giocare a 311 giorni dal terribile infortunio al tendine d'Achille.

Mourinho a fine partita ha davvero poco da sorridere però: «La spiegazione della sconfitta? La aspettiamo da tante partite, e non ce l'abbiamo come non l'avevamo a Venezia, Bologna e in tanti altri stadi. Oggi è doppia: la prima è che eravamo stanchi dopo la gara di giovedì sia fisicamente che mentalmente. La seconda la voglio sentire dal signor Banti che ha richiamato Guida al Var. Il rigore non è un fallo e Guida a due metri non l'aveva dato. Al Var intervengono, perché? Non dico nemmeno che la Fiorentina è stata più forte. Aveva un motore diverso. La finale di Conference assorbe tante energie ma il campionato resta importante. Ed è troppo quello che succede a questa squadra. Vogliamo il rispetto dei Banti di questa vita, lo meritano i ragazzi».