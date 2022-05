Roma, quasi persa la battaglia per l’anticipo contro il Torino

I programmi di Mourinho per Tirana si sono complicati. Lo Special One aveva chiesto l’anticipo dell’ultima giornata, in trasferta contro il Torino, a venerdì 20 ma il via libera dalla Lega Calcio pare quasi impossibile.

L’a.d. Luigi De Siervo ha parlato nei giorni scorsi a Rai Sport: “L’anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità”. Traduzione: la classifica e gli interessi legittimi delle squadre in corsa per l'Europa dicono di no. Lazio e Fiorentina, in più, giocano la trentasettesima giornata di lunedì e non accetterebbero un anticipo dell’ultima giornata al venerdì. Tutto da vedere, ma probabile, che la Roma ottenga almeno l’anticipo al sabato.

(Corsera)