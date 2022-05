Roma Primavera: De Rossi coi viola aspettando i playoff

IL TEMPO - Ultima giornata della regular season del campionato Primavera. La Roma, in testa al torneo a +5 sull’Inter, sfida oggi alle 14 la Fiorentina. Mister Alberto De Rossi ci tiene a chiudere in bellezza. «Ogni partita è una verifica per i ragazzi - spiega - per capire certi errori o cose fatte bene per lavorarci ancora di più». I playoff sono alle porte. «Vogliamo accelerare - conclude - e tenere alta l’attenzione».