Roma, ora Farias e caccia al regista

Sarà un'estate di porte scorrevoli a Trigoria: tanti giocatori partiranno e Tiago Pinto dovrà farsi trovare pronto per mettere a disposizione di Mourinho una rosa che permetta di competere per obiettivi più importanti rispetto a quelli centrati nella stagione appena conclusasi. Occhi puntati sul centrocampo: è vero che Cristante ha guadagnato posizioni e stima agli occhi del tecnico portoghese, ma con ogni probabilità partiranno Jordan Veretout e Henrikh Mkhitaryan. Ancora un punto interrogativo su Sergio Oliveira, che la Roma riscatterà solo in caso di sconto da parte del Porto.

E mentre la Roma attende di poter muovere l'assalto al regista, pedina richiesta a più riprese dall'allenatore anche in questa stagione, si monitora la situazione di Facundo Farias: stella classe 2002 del Colon, trequartista dotato di grande tecnica, altro 1.75 metri. Costa 7-8 milioni e piace anche al Porto.

(Corsport)