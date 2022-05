Roma-Leicester, ultrà spaccano un parabrezza auto in sosta e lasciano bigliettino

Entro le 13 sono attesi oltre 2000 tifosi del Leicester, che raggiungeranno Roma a bordo di 8 diversi voli: per loro il punto di ritrovo rimane fissato nel cuore di Villa Borghese, a Piazzale delle Canestre, ma non è escluso, come accaduto in occasione del quarto di finale per i tifosi del Bodø/Glimt, che questo possa essere spostato davanti al pub Shamrock, da sempre punto di riferimento delle tifoserie straniere.