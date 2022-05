Roma, la spinta del popolo di Mourinho

Il 25 maggio, a Tirana, saranno trascorsi 5.114 giorni dall’ultimo trofeo alzato dalla Roma, quattordici anni e un po’. [...] Mourinho aveva chiesto ai tifosi di entrare in campo e giocare ed è stato accontentato. Una partita brutta, sporca, ma poco cattiva, è stata illuminata dalla presenza e dalla partecipazione dei sessanta(e passa)mila romanisti che avevano una gran voglia di ritrovarsi di nuovo finalisti e possibilmente vincenti.

Un anno e un giorno dopo l’annuncio del suo sorprendente arrivo nella capitale e del suo ritorno in Italia, José Mourinho ha ricavato il massimo da un gruppo che ha saputo reinventare e armare degli attributi necessari per affrontare e superare anche i propri limiti tecnici. Alla squadra ha dato un corpo, un tono e uno spazio anche grazie - come detto - alla luce miracolosa della tifoseria.

[...] Tempo fa, su twitter, lessi una frase che mi piacque parecchio, non ricordo l’autore, ma l’ho conservata. Questa: “Cerco una posizione privilegiata per godermi lo spettacolo della logica che si schianta contro l’imprevedibilità di un’emozione”. Ecco, il tifoso romanista quella posizione ieri sera l’ha trovata.

(Corriere dello Sport/I. Zazzaroni)

