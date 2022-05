Roma Primavera in finale: Juventus battuta 2-0. Ora Inter o Cagliari

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma Primavera è in finale scudetto. Con una prova bella e convincente, i ragazzi di Alberto De Rossi superano 2-0 la Juventus e continuano la corsa al titolo nazionale di categoria. Allo stadio comunale Enzo Ricci di Sassuolo i giallorossi si confermano squadra vera e dopo un primo tempo equilibrato passano in vantaggio allo scadere con il capitano Tripi, che calcia una punizione perfetta con il pallone che va a morire sotto l’incrocio dei pali. Ad inizio ripresa i bianconeri sfiorano subito il pareggio, ma il tiro di Nzouango centra la parte bassa della traversa e rimbalza fuori. A metà della seconda frazione, bella occasione per Volpato, bravissimo a scappare sull’out di destra, il suo tiro però esce di un soffio. Ma il raddoppio è nell’aria e arriva puntuale nove minuti dopo con Vicario, pronto a colpire di testa sulla respinta del portiere juventino Senko dopo il tiro di Padula. È il colpo del ko. Ora i giallorossi attendono la vincente di Inter-Cagliari, in campo oggi alle 17. Finale playoff al Mapei Stadium di Sassuolo martedì alle 20.30. La Roma di De Rossi è pronta.