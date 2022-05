Roma, Friedkin ci riprova: al via Opa da 36 milioni per delistare i giallorossi

Friedkin vuole tutta la Roma, ed è nuovamente pronto a toglierla dalla Borsa. La famiglia che detiene il controllo del club giallorosso attraverso la Romolus and Remus investment, ha deciso di lanciare un'Opa totalitaria sulle azioni della As Roma ancora non detenute con la finalità di portare la società fuori dalla Borsa.

I dettagli dell'operazione: l'offerente pagherà a ciascun azionista aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari a 0,43 euro ad azione con un premio pari a circa il 18,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di ieri. Il premio sale se si va ancora più indietro: è pari al 33,3% sul prezzo degli ultimi tre mesi, del 34,7% degli ultimi sei mesi. L'offerta ha ad oggetto complessivamente 83.000.895 azioni della As Roma, pari a circa il 13,2% del capitale. In caso di adesioni totali l'esborso massimo previsto è di circa 35,69 milioni di euro.

Tra le condizioni poste da Friedkin, anche che «le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni tale da consentire all'offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'emittente». Non solo: per incentivare la consegna delle azioni, sarà istituito un vero e proprio «Programma fedeltà». In pratica, spiega l'As Roma, «gli azionisti idonei che porteranno in adesione all'offerta tutte le azioni da loro detenute matureranno il diritto di ricevere ulteriori, specifici, premi fedeltà, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Regolamento del Programma Fedeltà».

(Il Sole 24 Ore)