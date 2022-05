Roma-Feyenoord, schermi e fontane blindati per la finale

Roma si prepara alla grande notte di mercoledì sera, quando la Roma di Mourinho affronterà il Feyenoord a Tirana. Oltre 20mila spettatori allo stadio in Albania, quasi 50mila allo Stadio Olimpico e se la notte dovesse tingersi di giallorosso la Prefettura ha messo a punto un piano di ordine pubblico per fare in modo che sia esclusivamente un momento di festa. Saranno impegnati nelle aree del centro e in prossimità dell'impianto oltre 1000 agenti. Il servizio di trasporto pubblico sarà interrotto dalla 22 alle 3 del mattino. Intanto, il grande dubbio di Mourinho in vista della finale è legato alla presenza di Mkhitaryan: l'armeno partirà con la squadra dopo la rifinitura del mattino. La conferenza del tecnico è prevista alle 17:45 e con lui ci saranno Pellegrini e Mancini. Sogna di essere protagonista Spinazzola, tornato dopo il lungo infortunio: "Ora mi sento bene, mi è mancato giocare. C’è stato un momento in cui ho avuto paura di smettere: non vedevo risultati, lavoravo a Trigoria dalle 9 alle 4 di pomeriggio, ma ero come morto. Poi ho fatto un cambio mentale, ho deciso di ripartire e lavorare meglio". Ora l'esterno sogna solo un successo con la maglia giallorossa: "Vincere non sarebbe un riscatto, perché l’Europeo sento di averlo vinto. Ma se vincessimo questa finale sarei felicissimo. Per me, per i miei compagni, per il percorso che hanno fatto, per la città e per chiudere quest’anno con un trofeo. Pur di alzare la coppa giocherei anche solo un minuto. Sono già felicissimo di essere qui".

(la repubblica)