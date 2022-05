Ultimo impegno in campionato, poi la finale di Conference League contro il Feyenoord: per la Roma di Mourinho il programma è già stilato al dettaglio e subito dopo la sfida contro i granata, come riporta il quotidiano oggi in edicola, i giallorossi torneranno nella Capitale con un charter. Sabato mattina subito in campo a Trigoria per non perdere tempo nella preparazione dell'appuntamento con la storia, fissato per mercoledì 25 maggio.

(La Repubblica)